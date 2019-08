Standard heeft in de laatste tien minuten van zijn thuismatch tegen KV Kortrijk een 0-1-achterstand nog omgebogen in een 2-1-zege. Straf, want de Rouches stonden 70 minuten met tien op het veld na een vroege rode kaart voor Maxime Lestienne. Door de zege neemt Standard de leiding over van Club Brugge, dat zijn match van dit weekend uitgesteld zag.