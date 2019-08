Vanaf 2021 een nieuw F1-team op de startgrid?

Volgens 'Racefans' zou een nieuw team de F1-startgrid in 2021 willen vervoegen. Daarmee zou het aantal F1-teams dat deelneemt voor het eerst in jaren opnieuw kunnen groeien naar elf teams.

Het nieuwe F1-team zou in een vergevorderde voorbereidingsfase zitten en zou de naam Panthera Team Asia F1 dragen. In de buurt van Silverstone zou alvast een tijdelijk hoofdkwartier opgezet zijn om het F1-debuut in 2021 voor te bereiden.

Panthera zou geleid worden door Benjamin Durand, die op zijn beurt dan weer ervaring heeft als leider van SMP Racing in het WEC, de renstal waarvoor ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne in actie kwam en waarmee hij op het podium wist te finishen tijdens de 24u van Le Mans.

Volgens Racefans zou ook Tim Milne aan de slag gaan bij Panthera. Milne heeft heel wat ervaring want hij was in het verleden werkzaam voor de teams van Manor, Toyota en Renault.

In 2021 zou Panthera op de F1-startgrid willen verschijnen, het jaar waarin ingrijpende reglementswijzigingen plaatsvinden die de sport ook aantrekkelijker moeten maken voor nieuwe teams.

Panthera zou op dezelfde manier willen werken als toen het Haas F1 team in de Formule 1 stapte: heel wat basisonderdelen aankopen bij derde partijen in plaats van alles zelf te ontwerpen.

