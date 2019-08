Na zeges tegen Ken Doherty en Ricky Walden (telkens 4-1) sneuvelde Luca Brecel zondag in het Duitse Fürth in de halve finales van de Paul Hunter Classic tegen Kyren Wilson (1-4). In dit invitatietornooi vallen er geen rankingpunten meer te verdienen, de 14-jarige Ben Mertens verloor in de openingsronde met 0-4 van Joe Perry.