Artuur Peters wordt zesde in K1 5.000m

Artuur Peters is zondag op de zesde plaats geëindigd op de K1 5.000 meter tijdens de slotdag van het WK kajak in het Hongaarse Szeged.

De gouden medaille ging op dit niet-olympisch nummer naar de Wit-Rus Aleh Yurenia. De Duitser Max Hoff pakte het zilver, de Portugees Fernando Pimenta het brons.

Bij de vrouwen finishte Artuurs zus Hermien niet in de K1 5.000 meter. Na 700 meter werd ze aangevaren door de Hongaarse Dora Bodonyi, waardoor haar kajak kapseisde. Bodonyi veroverde uiteindelijk de wereldtitel. De Duitse Tabea Medert en de Wit-Russische Maryna Litvinchuk vervolledigden het podium.

Zaterdag werd Hermien Peters samen met Lize Broekx vierde in de K2 500 meter. Het duo verzekerde zich daarmee van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Artuur Peters werd samen met Bram Sikkens tweede in de B-finale van de K2 1.000 meter. Hij kwam 13 honderdsten tekort voor de A-finale van de K1 1.000m, in de B-finale werd hij zevende.

Uitslagen:

K1 5.000m vrouwen: 25 kajaksters

1. Dora Bodonyi (Hon) 22:03.23

2. Tabea Medert (Dui) 22:03.85

3. Maryna Litvinchuk (WRu) 22:04.08

Hermien Peters moest na een aanvaring de strijd staken.

K1 5.000m mannen: 36 kajakkers

1. Aleh Yurenia (WRu) 19:54.07

2. Max Hoff (Dui) 19:57.56

3. Fernando Pimenta (Por) 20:19.94

4. Joakim Lindberg (Zwe) 20:20.55

5. Jost Zakrajsek (Sln) 20:21.46

6. Artuur Peters (Bel) 20:23.66

7. Francisco Cubelos (Spa) 20:38.94

8. Agustin Vernice (Arg) 20:42.68

9. Balint Noe (Hon) 20:59.88

10. Eivind Vold (Noo) 21:11.16