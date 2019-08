Waarom STVV Boli miste tegen Zulte Waregem

Deen verwijt aan de jonge Nelson Balongo, maar hij heeft nog niet het gewicht van de bonkige Yohan Boli in de aanval. De Kanaries waren baas over een zwak Zulte Waregem, maar scoren lukte niet. STVV heeft duidelijk nog veel werk in de slotweek van de mercato, al waren er zeker ook positieve punten. “De teleurstelling overheerst, maar we hebben iets om verder op te bouwen”, concludeerde Samy Mmaee.