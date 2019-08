Vreemde wending op G7-top: Iraanse minister van Buitenlandse Zaken landt op luchthaven van Biarritz

Een Iraans toestel met aan boord Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, is geland op de luchthaven van Biarritz. Dat meldt Reuters. De minister is er op uitnodiging van de Franse president Macron.

Een opvallend vliegtuig op de luchthaven van Biarritz. Een Iraanse overheidstoestel, aan boord de Buitenlandse Zaken Javad Zarif. Wat de bedoeling van dit onverwachte bezoek is, blijft voorlopig onduidelijk. Een woordvoerder van het Iraanse regime bevestigt dat er geen gesprekken gepland zijn met de Amerikaanse delegatie.

Verschillende Europese leiders hebben eerder al bezorgdheid getoond over de stijgende spanningen tussen Washington en Teheran. Gisteren hebben president Macron en president Trump nog twee uur lang samengezeten. De twee zouden uitvoerig gesproken hebben over de situatie in Iran.

Zarif was vrijdag nog in Parijs bij de Franse president Emmanuel Macron om te praten over het nucleaire akkoord, dat de VS in mei heeft opgezegd. na afloop noemde de minister de gesprekken “goed en constructief”. Dat leidde tot verhoogde spanningen tussen Iran, de VS en Groot-Brittannië, onder meer in de Straat van Hormuz, een belangrijke scheepvaartroute voor petroleumtankers in de Golf.