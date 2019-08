Kevin De Bruyne vestigt straf record: als snelste ooit aan 50 assists in Premier League

Kevin De Bruyne heeft een nieuwe mijlpaal bereikt bij Manchester City. In zijn 123ste Premier League-wedstrijd, met zijn Manchester City op verplaatsing bij Bournemouth, gaf hij zijn 50ste assist. Geen enkele voetballer kwam ooit zo snel aan dat cijfer op het hoogste Engelse niveau.

De Bruyne gaf zijn 50ste assist ongewild, want het was Aguëro die na een kwartier spelen een gekraakt schot van onze landgenoot in doel schoof. Een onbedoelde assist, maar wel één voor de recordboeken. De wedstrijd is overigens nog steeds bezig: de huidige tussenstand in de tweede helft is 1-3 in het voordeel van Man City.

Later meer.