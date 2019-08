Opnieuw prijs voor Belgen in Ronde van Denemarken: Tim Merlier wint slotrit na massasprint

Nadat Tiesj Benoot de eerste etappe won en Jasper De Buyst zaterdag met de zege ging lopen in etappe vier, was het vandaag opnieuw raak voor onze landgenoten in de Ronde van Denemarken. Belgisch kampioen Tim Merlier pakte de vijfde en laatste etappe na een massasprint. Bryan Coquard werd tweede, voor De Buyst en Amaury Capiot. De eindzege is voor de Deen Niklas Larsen.

Voor Merlier is het zijn derde zege sinds hij eind juni het BK in Gent won. Eerder pakte hij ook al twee ritten in de Tour Alsace.