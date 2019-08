21-jarige bestuurder richt ravage aan en pleegt vluchtmisdrijf in Koersel

Zondagochtend om 2 uur pleegde een 21-jarige inwoner van Koersel vluchtmisdrijf na een ongeval. De jonge man ging met zijn BMW uit de bocht voor het kruispunt van de Bos-, Schom- en Laeremansstraat. Met een verbrijzelde voorruit en zonder bumper sloeg hij toch nog op de vlucht. Zijn moeder vertelde dat haar zoon in shock was en ze deed zondagnamiddag aangifte bij de politie. Meerdere buren vertelden dat er vooral ’s nachts geracet wordt in hun straten.

Fulvio Cicirelli van pizzeria Dolcesalato was zondagmiddag nog erg onder de indruk van wat er zich ’s nachts had afgespeeld in zijn omgeving. “Tegen erg hoge snelheid had hij de controle over het stuur ...