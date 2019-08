Een 28-jarige man uit Bilzen is voor de duur van zijn rijverbod zijn auto kwijt. De man werd zaterdag rond 4 uur op de Bilzersteenweg in Hoeselt tijdens een zomer BOB-campagne aan de kant gezet.

De twintiger testte positief op speed. In de auto lag materiaal dat wijst op de handel in verdovende middelen. De spullen werden in beslag genomen. Omdat de man geen geldig rijbewijs kon voorleggen ...