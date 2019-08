Opnieuw tientallen betogers opgepakt in Hongkong

In Hongkong heeft de politie zaterdag 29 manifestanten opgepakt nadat een vreedzame mars eindigde in gewelddadige opstootjes. De demonstranten hadden onder andere barricades opgeworpen in de buurt van een politiekantoor in de industriewijk Kwun Tong, in het stadsdeel Kowloon, en gooiden met stenen, waterflessen en benzinebommen naar de agenten, zo meldt de politie.