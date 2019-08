Donald Trump en Boris Johnson ontmoeten elkaar tijdens hartelijk werkontbijt: “Hij is de geknipte man voor de Brexit”

Donald Trump en Boris Johnson hebben elkaar zondagochtend in Biarritz, net voor het hernemen van de G7-top, voor het eerst ontmoet sinds Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden. De Amerikaanse president noemde hem “de geknipte man” voor de Brexit tijdens een werkontbijt. “En ik zeg dat niet voor het eerst.”

Een ontspannen sfeertje hing er tijdens het werkontbijt van Donald Trump en zijn delegatie met Boris Johnson en zijn delegatie. De Amerikaanse president en de Britse premier konden het goed met elkaar vinden. Dat bleek uit de foto’s die ondertussen genomen werden, maar ook uit de verklaring die ze daarna gaven bij de pers.

“Dit is de man die nodig is voor de Brexit”, zei Trump. “Dat zeg ik al heel lang, zelfs al viel dat niet in goede oren bij zijn voorganger.” Hij beloofde het VK opnieuw een nieuw handelsakkoord zodra het effectief uit de Europese Unie gestapt is. “Heel snel en groter dan er ooit geweest is.”

Johnson was even enthousiast. “Onze landen zullen een fantastisch handelsakkoord sluiten zodra alle hindernissen van de baan zijn”, zei de Britse premier. Hij toonde zijn bewondering voor de kracht van de Amerikaanse economie, maar toonde zich ook bezorgd over de handelsoorlog met China.

Foto: REUTERS