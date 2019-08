Libanees leger treft ‘Israëlische drones’ aan in Libanon

Twee drones die zondagmorgen neerkwamen in buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet, waren afkomstig uit Israël. Dat zegt het Libanese leger zondag.

‘Twee drones van de Israëlische vijand hebben het Libanese luchtruim geschonden’, zo staat in de mededeling van het Libanese leger. ‘De eerste is gevallen en de tweede is in de lucht geëxplodeerd en heeft materiële schade veroorzaakt.’ Onder meer een mediacentrum van Hezbollah liep schade op, zo deelde een woordvoerder van die sjiitische beweging zondag mee.

De Libanese premier Saad al-Hariri heeft de actie al streng veroordeeld. ‘De nieuwe agressie betekent een bedreiging voor de stabiliteit in de regio en is een poging om de situatie te duwen in de richting van een verdere toename van de spanningen.’

Libanon en buurland Israël leven al lang in onmin. Beiroet beschuldigt Israël er regelmatig van met zijn vliegtuigen en drones het Libanese luchtruim te schenden.

Het Israëlische leger weigert zondag te reageren op de nieuwe beschuldigingen vanuit Libanon.

Israël geeft wel aan dat zijn luchtmacht in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen heeft uitgevoerd in Syrië. Het leger ‘was in staat een poging van de Iraanse al-Quds brigade (elite-eenheid van de Revolutionaire Garde, nvdr), om vanuit Syrië aanvallen uit te voeren tegen doelwitten in het noorden van Israël, te verhinderen’, zo deelde legerwoordvoerder Jonathan Conricus mee.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwamen bij die Israëlische aanval in de buurt van Damascus drie mensen om het leven: twee leden van Hezbollah en één Iraniër.