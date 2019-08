Moeilijke start Schaal Sels: protestactie renners, “gevaarlijk” parcours aangepast

Na een protestactie van de renners in de 94e Schaal Sels in Merksem - de deelnemers hielden na de eerste passage aan de aankomstlijn op de Bredabaan voet aan grond nadat er enkele valpartijen waren geweest - is de wedstrijd zondagnamiddag terug op gang geschoten. Op en rond de Bredabaan werkt het peloton nog acht ronden van elk zestien kilometer af, op een aangepast parcours. Enkele gevaarlijke passages werden geschrapt, waarop de renners akkoord gingen om de wedstrijd opnieuw te starten.

“In de aanloopronde naar de eigenlijke plaatselijke omlopen waren er al verschillende valpartijen. De renners wilden niet meer verder rijden en kwamen hun ongenoegen uiten”, stelde Staf Scheirlinckx, voorzitter van de rennersvereniging. “Ik kan natuurlijk niet in hun plaats een beslissing nemen maar ik ga wel meegaan in de onderhandeling met de organisator. Zo zijn ondertussen al enkele passages geschrapt. De renners zullen nog een ronde geneutraliseerd afwerken en daarna zal een beslissing vallen of we al of niet verder gaan koersen. De organisatoren hebben zowat 140 vaste seingevers op het parcours gezet. Enkele daarvan werden zelfs gerekruteerd uit Nederland”, vertelde Scheirlinckx tijdens de neutralisatie.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Naast die vaste signaalgevers rijden nog eens 17 mobiele seingevers mee in de karavaan wat toch wel de goede wil toont van de organisatoren”, vervolgde Scheirlinckx. “Het is evenwel aan de renners om te beslissen of ze dit parcours nu net te gevaarlijk vinden of niet. Mits enkele aanpassingen zal de wedstrijd wel zijn beloop kennen, denk ik.”

“Renners maken hiermee een statement”

“Ik kon de renners wel volgen in hun actie. Zij maken hiermee een statement. Niet alleen naar de organisatoren van de Schaal Sels toe, maar ook naar andere organisatoren van wielerwedstrijden. Het parcours was inderdaad te gevaarlijk. Er waren ook al enkele valpartijen geweest waardoor er voet aan grond werd gezet”, stelt sportdirecteur Hans De Clercq van Sport Vlaanderen-Baloise.

“Ook in de BinckBank Tour was er al wat gemor. Nu werd er echt actie ondernomen. En met resultaat. Er werd terdege ingegrepen, bepaalde stukken werden geschrapt. Ik vind het vernieuwde parcours echt wel te doen. De organisatoren hebben hun goede wil dus echt wel getoond. Maar het oude parcours was goedgekeurd door de KBWB. Misschien moet men daar iets meer alerter worden en is het misschien tijd om iemand aan te stellen die echt met rennersogen een omloop keurt. Veiligheid primeert, hoor ik her en der. Pas door de actie van de renners werd er ingegrepen. Nu kunnen we weer doen waarvoor we naar Merksem gekomen zijn, namelijk koersen.”