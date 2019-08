Handige Harry op scootmobiel is politie minutenlang te ‘snel’ af

De Nieuw-Zeelandse Aleshia Candy wist niet wat ze zag toen ze woensdag naar huis reed. Op een bepaald ogenblik kreeg ze een politiewagen in de gaten die… een man op een scootmobiel achtervolgde.

Volgens de politie reed de zestigjarige Charlie Durham aan te hoge snelheid op de stoep. Hem daarover aanspreken was echter niet simpel. Telkens wanneer de agenten probeerden om snelheidsduivel Durham een halt toe te roepen, was wat bochtenwerk met de scootmobiel voldoende om toch weer verder te rijden.

Uiteindelijk slaagde de politie er toch in om de man te vatten. “Ik dacht dat het een ijskar was die maar bleef proberen om me een ijsje te verkopen”, klonk de bizarre verklaring van Durham. Hij kreeg twee boetes van in totaal 250 Nieuw-Zeelandse dollar, omgerekend ongeveer 144 euro.