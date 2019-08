Slachtoffer van dodelijke vechtpartij in speeltuin was 32-jarige man: politie zondag nog talrijk aanwezig

De man die zaterdag in een speeltuin in het Nederlandse Assen is overleden na een vechtpartij, was 32 jaar oud en woonde in de gemeente. Vijf mensen die ervan verdacht worden hem in elkaar te hebben geslagen nadat hij ongepast gedrag vertoonde tegenover een kind, blijven in voorlopige hechtenis. Dat zegt een politiewoordvoerder in De Telegraaf.

“Een mooie, rustige buurt.” Zo omschrijft burgemeester Marco Out de Nederlandse gemeente Assen waarin zaterdagmiddag een dodelijk incident gebeurde. Bij de politie kwam rond 12.50 uur een melding binnen van een man die zich ongepast gedroeg tegenover een kind in een speeltuin. Daarop kwamen vijf mensen, die hem verdachten van een zedenfeit, op de man af. Zij hebben hem in elkaar geslagen, met de dood tot gevolg.

Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Asse, aldus de politie. Er lopen zondag veel agenten rond in de woonwijk Peelo, “want we kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn bij de bewoners”.

Vijf verdachten zitten in voorlopige hechtenis. Zij werden net na de feiten ingerekend in de buurt van de speeltuin. Over hun identiteit is nog niets bekend.

“Ik hoor de wildste verhalen en lees natuurlijk allerlei geruchten op sociale media, maar laten we nu met elkaar wachten met conclusies trekken. Het is aan de politie om goed onderzoek te doen. Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan”, zegt burgemeester Out nog.