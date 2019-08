Uitzonderlijke derde hittegolf bijna een feit: Limburgers zoeken massaal afkoeling

Ook zondag zullen de Limburgers weer massaal afkoeling zoeken nu het kwik weer boven de dertig graden klimt. Daarmee komt een heel uitzonderlijke derde Limburgse hittegolf in een seizoen weer wat dichterbij. “Als wij maandag, dinsdag of woensdag nog een keer 30 graden of meer halen, is het een feit. En die kans is maandag al heel groot”, zegt weerman Ruben Weytjens.