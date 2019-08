De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is een onderzoek gestart naar wat mogelijk het eerste misdrijf in de ruimte is. Een astronaut zou zich vanuit het ISS toegang verleend hebben tot de bankrekening van haar ex-echtgenote. Die heeft een klacht ingediend.

Zes maanden lang duurde de missie van Anne McClain in de ruimte. De astronaute - een van de meest vooraanstaande vrouwelijke astronauten in de VS - verbleef in het International Space Station (ISS), waar ...