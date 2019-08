Niveau soms provinciaal maar Cercle is rode lantaarn af

“Het is hier Steenbrugge niet”, riep een wanhopige Cercle-fan in de tribune. Steenbrugge is een plaatselijke derde provincialer en sommige interventies in Cercle-Waasland hadden verdacht veel weg van het provinciale niveau. Toch is Cercle rode lantaarn af. Dankzij een late goal van Stef Peeters die een vroeg degradatieduel kon beslissen. Misschien betekent het de ommekeer voor Cercle dat zich wil blijven roeren op de mercato. Waasland-Beveren krijgt nu de rode lantaarn in handen, benieuwd wat ze daar komende week uit hun mouw zullen schudden.