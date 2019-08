Aria’s, opera en makers aan kasteel van Heers

Heers - Zondag vindt er op het kasteeldomein van Heers een festival plaats in het teken van klassieke muziek en vakmanschap.

De vzw Heerlijk(heid) wil het vervallen kasteel in de schijnwerpers plaatsen om het van de ondergang te redden. “Wij zijn een groep van een zeventigtal vrijwilligers uit Heers en omgeving die zich inzetten om het kasteel en de site weer op te waarderen”, aldus voorzitter Paul Lambrechts. “Maar het gaat niet enkel over het kasteel in ere herstellen, het is zoveel groter dan dat. Als mensen belangeloos samenwerken gebeurt er iets magisch.”

Die magie wil men uitstralen op de tweede editie van het Kasteelconcert.