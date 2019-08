Meghan Markle viert verjaardag met gezin in villa van 117.000 euro per week

Je verjaardag vier je in stijl: dat weten de Britse royals maar al te goed. En dus trokken Meghan Markle en prins Harry voor de 38ste verjaardag van de hertogin van Sussex naar een erg luxueuze villa op Ibiza, voor een schamele kost van… 117.000 euro voor een week.

Foto: AFP

Niet alleen de prijs van het stulpje waar Meghan Markle en prins Harry met hun zoon Archie naartoe trokken, is indrukwekkend. De villa zelf is dat gelukkig ook. In Sa Calma op het exclusieve domein Vista Alegre is aan luxe geen gebrek. Er is een 50 meter lange infinity pool met zicht op de zee, een grote fitnessruimte, een kantoor, een jacuzzi en een terras om bij weg te dromen.

Wie de villa huurt, krijgt daar ook een leger personeel bij. Zo zijn een manager, ober, kuisploeg, chauffeur, nachtwaker en ga zo maar door inbegrepen. Voor een nanny, masseurs en schoonheidsspecialisten moet bij betaald worden. Toch brachten Harry en Meghan volgens Mail on sunday hun eigen kok mee toen ze toekwamen op 6 augustus.

Foto: Vista Alegre