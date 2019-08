Veertien personen bevangen door rook bij brand in Schaarbeek

Bij een brand in de Albert Giraudlaan in Schaarbeek zijn zaterdagavond 14 personen bevangen geraakt door de rook. Dat meldt de Brusselse brandweer. Slechts één van de slachtoffers moest weliswaar naar het ziekenhuis, de anderen konden ter plaatse verzorgd worden.

Het vuur ontstond omstreeks 19.15 uur in de kelder van het vier verdiepingen tellende gebouw en de rook verspreidde zich via de traphal doorheen het hele gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle maar 14 bewoners van het gebouw hadden dus wel verzorging nodig.

De materiële schade aan het pand is beperkt gebleven maar de brandweer heeft de nutsvoorzieningen wel laten afsluiten zodat het pand tijdelijk onbewoonbaar is. Voor de bewoners wordt opvang gezocht.