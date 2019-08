Red Lions verpulveren Spanje en swingen in eigen land naar eerste Europese titel hockey

Eerst de wereld, dan Europa. Normaal gaat dat andersom, maar niemand binnen het Belgisch hockey die daarover struikelde. Zaterdag veegden de Red Lions in de finale van het EK met veel overmacht en duidelijke 5-0 Spanje op een hoopje. In 2013 tegen Duitsland en in 2017 tegen Nederland was hen het Europese goud nog ontglipt, maar de derde poging was wél raak.