Astana is Deceuninck-Quick Step te snel af in ploegentijdrit Vuelta, zware valpartij voor Jumbo-Visma

Astana heeft de ploegentijdrit in de Vuelta gewonnen. De Kazachse formatie legde zaterdag het parcours van 13,4 km af in 14:51, twee seconden sneller dan Deceuninck - Quick-Step dat onder meer door een ploegwagen op het parcours gehinderd werd. Sunweb finishte als derde op vijf tellen. Topfavoriet Jumbo-Visma smakte tegen de grond in een bocht net voorbij een plas water en verliest al meteen 40 seconden. Miguel Angel Lopez is de eerste leider.

De ploegentijdrit startte in Salinas de Torrevieja, op een startramp in de zoutmijnen, met witte achtergrond op de camera waarna koers werd gezet richting de kust. CCC zette een eerste richttijd neer, 15:06, maar lang zou de Poolse formatie niet blijven zitten op de hotseats. EF Education First, nooit slecht in deze discipline, dook als eerste formatie onder de 15 minuten en heel wat teams, onder meer Ineos en Mitchelton-Scott, beten daarna hun tanden stuk op de chrono van de Amerikanen.

Het was wachten op de topfavorieten, zoals Sunweb, Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma, winnaar van de ploegentijdrit in de Tour. Sunweb stelde niet teleur en aan het eerste en enige meetpunt doken de renners vier seconden onder de chrono van de Amerikanen. Ook aan de finish bleken ze sterker, twee seconden slechts, maar dat volstond voor de voorlopige eerste plaats.

Verrassend genoeg zette Astana een sterke chrono neer en doken ze nog vijf seconden onder de tijd van Sunweb. Na hen ging Bora-hansgrohe met een rotvaart van start, aan het tussenpunt waren ze zes seconden sneller dan de Kazachse formatie, maar de ploeg kon dat tempo niet aanhouden en zou als vijfde finishen.

Wat zou Jumbo-Visma doen? Ze gingen alleszins niet te snel van start, want aan het tussenpunt gaven ze zes seconden prijs op Astana. Zouden ze dat nog goedmaken in het tweede deel? Neen, want plots gingen vier renners onderuit van de ploeg - Sep Kuss had al eerder afgehaakt. De helft van de ploeg lag op de grond nadat ze over nat asfalt, dat eerder droog was, waren gereden en vervolgens een gevaarlijke bocht namen, waar net daarvoor ook een renner van Ineos bijna onderuit was gegaan. De kansen op de dagzege waren verkeken, het werd zaak om de schade te beperken voor Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Dat lukte nog redelijk goed, het team gaf uiteindelijk 40 seconden prijs.

De valpartij had ook gevolgen voor Deceuninck - Quick-Step die werden aangemaand om op die plaats trager te rijden en daarna ook nog eens werden gehinderd door een wagen van Jumbo-Visma op het parcours. De ploeg van Patrick Lefevere zou als tweede eindigen, op twee seconden van winnaar Astana. Zuur, want anders startte Philippe Gilbert zondag met de rode leiderstrui. Die eer is nu weggelegd voor Miguel Angel Lopez van Astana.

Stand:

1. Miguel Angel Lopez (Col/AST) de 13.4km in 14:51 (gem. 54.141415km/u)

2. Dario Cataldo (Ita/AST) op 0:00

3. Jakob Fuglsang (Den/AST) 0:00

4. Ion Izagirre (Spa/AST) 0:00

5. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:00

6. Gorka Izagirre (Spa/AST) 0:00

7. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 0:02

8. Zdenek Stybar (Tsj/DQT) 0:02

9. Maximiliano Richeze (Arg/DQT) 0:02

10. James Knox (GBr/DQT) 0:02