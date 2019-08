Meer dan 600 mensen nemen afscheid van Kayleigh (14): “Je zei zondag ‘Tot straks!’, maar ik wacht nog steeds”

Meer dan 600 mensen hebben zaterdagnamiddag afscheid genomen van Kayleigh Leemans in het crematorium van Aalst. Het veertienjarige meisje uit Asse kwam tijdens de nacht van zondag op maandag om het leven bij een verkeersongeval in Nieuwerkerken. Zondag zou ze normaal gezien haar vijftiende verjaardag vieren.

De ceremoniemeester begon de plechtigheid met een brief die de moeder van Kayleigh had geschreven. Het waren warme woorden die galmden in een muisstille zaal:

“Liefste Poppemie, Vlinder, nooit had ik gedacht ...