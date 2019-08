Disney deelt eerste trailer van ‘Lady and the Tramp’ met échte honden

Disney deelt eerste trailer van herwerkte versie ‘Lady and the Tramp’, waarin echte honden hoofdrol spelen Video: Walt Disney Studios

De herwerkingen van Disney-klassiekers blijven maar komen. Nadat eerder al live-action remakes volgden van onder meer ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’ is nu ook ‘Lady and the Tramp’ (in het Nederlands bekend als Lady en de Vagebond) aan de beurt. Opmerkelijkste wijziging is natuurlijk het gebruik van echte honden, die dankzij CGI met hun mond lijken te spreken. Maar uiteraard passeren ook iconische scènes uit de originele versie van 1955 de revue.

De hoofdrollen zijn bij de remake weggelegd voor Tessa Thompson en Justin Theroux. Vanaf 12 november valt ‘Lady and the Tramp’ te bekijken via de streamingdienst Disney+.