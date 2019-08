Diepenbeek -

In de Berkenbosstraat is zaterdagnamiddag een oldtimer volledig uitgebrand. De eigenaar was rond 15.15 uur een ritje aan het maken toen de Audi nsu 1200 TT begon te sputteren en er vlammen onder het motorcompartiment aan de achterkant van de auto uitkwamen. De bestuurder kon zichzelf nog in veiligheid brengen. De brandweer bluste het vuur. De oldtimer is total loss. Niemand raakte gewond.