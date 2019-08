Vrouwtje van koppel Spaanse tijgers ingeslapen - Mannetje gezond en wel

Goed en slecht nieuws voor het Spaanse tijgerkoppel Sandro en Carla dat eind mei in het Natuurhulpcentrum aankwam. De toestand van het vrouwtje bleef achteruitgaan waardoor beslist werd om haar te laten inslapen. Mannetje Sandro stelt het intussen goed en is van de quarantaine naar een buitenkooi verhuisd.

