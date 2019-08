Marianne Vos pakt in Noorwegen uit met magistrale solo en snelt naar ritzege en leidersplaats

De 32-jarige Nederlandse Marianne Vos (CCC-Liv) heeft vrijdag de tweede etappe in de Ladies Tour of Norway (World Tour) op haar naam gebracht. Na 133,6 kilometer van Mysen naar Askim bleef ze met een late uitval het peloton nipt voor. De Britse Alice Barnes en de Italiaanse Marta Bastianelli moesten vrede nemen met plek twee en drie. Vos nam ook de leiding in het klassement over van haar landgenote Lorena Wiebes.

Verschillende pogingen om weg te rijden uit het peloton draaiden op niets uit in de beginfase van de koers. Pas na bijna anderhalf uur wist de Colombiaanse Diana Penuela een kloofje te slaan. Tevergeefs, want Parkhotel Valkenburg, het team van Lorena Wiebes, die donderdag de openingsrit won, controleerde het peloton en alles werd te herdoen.

Op het lokale circuit kwam diezelfde Wiebes ten val en was er even sprake van desorganisatie in het peloton. Van dat moment profiteerde Vos met nog vier andere rensters om weg te rijden. Ook dat groepje werd weer bijgebeend. Maar Vos was sterk en op de laatste passage van de steile klim in de lokale ronde versnelde ze nog een keer. Zes kilometer wachtte haar nog en hoewel het peloton nog heel dicht kwam, soleerde ze naar de zege. Alice Barnes won de sprint van het peloton. Het is al de tiende overwinning van het seizoen voor Vos. .

Uitslag 2e rit:

1. Marianne Vos (Ned/CCC-Liv) in 3u19:33

2. Alice Barnes (GBr)

3. Marta Bastianelli (Ita)

4. Coryn Rivera (VSt); 5. Letizia Paternoster (Ita); 6. Chloe Hosking (Aus); 7. Lorena Wiebes (Ned); 8. Aude Biannic (Fra); 9. Eugenia Bujak (Sln); 10. Ilaria Sanguineti (Ita)... 35. Valerie Demey; 73. Saartje Vandenbroucke 5:01; 74. Jesse Vandenbulcke 5:28; 91. Mieke Docx 7:11

Stand:

1. Marianne Vos (Ned/CCC-Liv) in 6u35:50

2. Lorena Wiebes (Ned)

3. Chloe Hosking (Aus) op 0:04

4. Marta Bastianelli (Ita) 0:06; 5. Amalie Dideriksen (Den); 6. Letizia Paternoster (Ita) 0:10; 7. Aude Biannic (Fra); 8. Eugenia Bujak (Sln); 9. Floortje Mackaij (Ned); 10. Sheyla Gutierrez (Spa)... 27. Valerie Demey; 74. Saartje Vandenbroucke 9;09; 77. Jesse Vandenbulcke 9:36; 97. Mieke Docx 11:19 .

Foto: Photo News