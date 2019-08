Boezemvriend van Bjorg Lambrecht voltooit “geweldig (domme) idee”

Vanavond start de Vuelta met een ploegentijdrit in Salinas de Torrevieja. Zonder de onfortuinlijke Bjorg Lambrecht, die na een zware val in de Ronde van Polen overleed. Boezemvriend Ruben Apers herdacht zijn vriend door naar Parijs te fietsen, een idee dat ze in de winter samen bedacht hadden. Vrijdagavond d arriveerde Apers na een dikke 300 kilometer op de Champs-Elysées. “Je hebt je Tour de France net beëindigd Bjorg.”

Twee dagen geleden vertrok Apers met de fiets richting de Franse hoofdstad. “Had deze winter het geweldige (domme) idee om met Bjorg Lambrecht naar Parijs en terug te fietsen. Vandaag ben ik vertrokken. Om terug de rust in mijn hoofd te vinden en Bjorg naar de Champs-Elysées te brengen!“, klonk het.

Het truitje dat hij meehad, siert nu de beroemde Franse straat waar de Tour steevast eindigt. #ForBjorg

Made it to Paris..



Dear Bjorg



You just finished your @LeTour#ForBjorg pic.twitter.com/Tz3uO0vBdb