Prins Gabriël stopt met hockey

Prins Gabriël, afgelopen dinsdag 16 geworden, stopt met hockey. De oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde heeft het te druk met school en andere activiteiten om nog voldoende te trainen. Het voorbije seizoen raakte hij minstens twee keer geblesseerd, waardoor hij met een gipsverband op een concert in het paleis en deze zomervakantie op de nationale feestdag verscheen.

Als centrale middenvelder bekleedde Gabriël een sleutelpositie in zijn team, Royal Evere White Star. Waarnemers lauwerden hem om zijn talent. Koning Filip ging geregeld zijn zoon aanmoedigen tijdens wedstrijden. Hij was daarbij een gewone vader die de hevigste supporter van de nummer 6 van Evere was en met een fototoestel in de hand mooie actiebeelden schoot.

In augustus 2013, vlak na zijn troonsbestijging, nam Filip Gabriël mee naar het EK hockey in Boom. Dit EK kwam hij op zijn eentje naar de poulewedstrijd België-Engeland. Koning Filip noch prins Gabriël zal vandaag de EK-finale van België tegen Spanje bijwonen.