Clos d’Opleeuw van Peter Colemont is niet langer de enige ommuurde wijngaard in Limburg. Ook Gloire de Duras heeft een zogenaamde clos, in de vroegere moestuin van het kasteel heeft fruitteler Peter Nijskens in 2017 wijnstokken aangeplant. De eerste riesling uit die ommuurde tuin is nu op de markt.