Drone filmt witte haaien die vlakbij nietsvermoedende surfers zwemmen

Het waren even spannende momenten voor deze surfers voor de kust van Capistrano Beach, in het zuiden van Californië. Woensdagnamiddag werden ze een tijdlang omsingeld door witte haaien, al hadden ze dat aanvankelijk niet eens door. Gelukkig maakte geen van de dieren aanstalten om de surfers aan te vallen.

Het was Matt Larmand die het schouwspel kon vastleggen met zijn drone. “Ze leken niet eens te beseffen dat de haaien erg dicht in hun buurt waren”, aldus de man. Hen waarschuwen was in ieder geval geen optie, daarvoor was hij te ver van hen verwijderd. Vooral toen een van de surfers in het water viel, kreeg Larmand het benauwd. “Ik zou volledig panikeren mocht ik hem zijn geweest.”

Uit een recente studie blijkt dat er ongeveer 2.400 grote witte haaien rondzwemmen langs de Californische kust. Een flink verschil met de jaren negentig: toen werd de populatie op 200 tot 400 exemplaren geschat.