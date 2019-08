Olivia Borlée stopt met atletiek

Olivia Borlée (33), de oudste telg van de meest succesvolle familie uit de Belgische sport­geschiedenis, stopt met atletiek. Ze kan de sport niet langer combineren met haar modemerk 42|54, dat ze samen met (ook al ex-atlete) Elodie Ouédraogo heeft opgestart. “Dit project is in een stroomversnelling geraakt en heeft nu al mijn aandacht nodig. We moeten het ijzer smeden nu het heet is. Ik moet aan mijn toekomst denken, en die ligt niet meer in de atletiek”, zegt ze.

Borlée maakte deel uit van de 4x100 meter-ploeg die op de Spelen in Peking in 2008 zilver pakte na Rusland. In 2016 werden de Russen gediskwalificeerd en kreeg België alsnog goud.

Haar broers Kevin, Jonathan en Dylan en haar vader Jacques zijn nog ­actief met de 4x400 meter-ploeg. “Wat het moeilijk maakt, is dat mijn familie nog midden in dat atletiekleven zit. Wij klitten sterk aaneen, we beleven dat avontuur allemaal samen. Daar afscheid van nemen, wordt het lastigste.”