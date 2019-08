Bart Schols praat over moeilijke periode: “Het was heftig. Als je zit waar ik gezeten heb, zoek dan hulp”

In een openhartig interview heeft De afspraak-presentator Bart Schols voor het eerst uit de doeken gedaan waarom hij in december vroeger dan verwacht van het scherm verdween. “De limiet was bereikt van wat ik aankan”, zegt hij in De morgen. “Het was heftig.”

In november 2018 werd aangekondigd dat Phara de Aguirre in januari en februari de presentatie van De afspraak zou overnemen. Vaste presentator Bart Schols kon dan even uitblazen, klonk het. Uiteindelijk verdween hij begin december al van het scherm, zonder al te veel uitleg. In De morgen wil Schols vertellen wat er gebeurd is, in de hoop dat het anderen zal helpen.

Gekwetst

“Er is vorig jaar op persoonlijk vlak heel wat gebeurd”, zegt Schols. “Ik heb gekwetst, ben gekwetst en heb nog eens harder gekwetst. Het uitvallen in december was het eindpunt van iets wat al langer aan de gang was. Ik denk dat mijn draagkracht best groot is, maar toen was de limiet bereikt van wat ik aankan.”

De presentator, die in juli een hele maand op Radio 1 te horen was, werd in die moeilijke periode opgevangen door vrienden. “Het was heftig. Een paar goeie vrienden hebben mij toen beurtelings bij hen thuis opgevangen. Op een gegeven moment zei ik tegen een van hen: Rij nu met mij naar de spoed, want dit gaat echt niet meer. Ik werd overmand door angst. We zijn uiteindelijk bij hem thuis gebleven, maar ik was heel blij dat hij dag en nacht dicht in mijn buurt was.”

Psychiater

Dankzij de juiste medicatie en de hulp van een psychiater voelt Schols zich vandaag weer beter. “Ik ben met mezelf aan de slag gegaan”, zegt hij. “Geestelijke gezondheidszorg zit nog altijd in de hoek van schaamte. Terwijl ik zou willen roepen: als je zit waar ik gezeten heb, ga dan in behandeling. Ik weet dat het een cliché is, maar voor een gebroken been heb je ook een arts nodig. Waarom dan niet als er iets mis is met je kop?”