Gezocht: 190 vervangers voor afwezige vrederechters

Justitie is op zoek naar 190 plaatsvervangers die inspringen wanneer een vrederechter ziek of verhinderd is. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag.

Na de hervorming van de vredegerechten vorig jaar zijn er vandaag 162 kantons waar een vrederechter voor verantwoordelijk is. Maar ook die vrederechters nemen verlof, worden ziek of kunnen bepaalde zaken niet behandelen omdat ze betrokkenen kennen. Daarom heeft elke rechter maximaal zes plaatsvervangende rechters ter beschikking, doorgaans notarissen of advocaten.

Justitie is nu op zoek naar 190 van die plaatsvervangers voor heel het land, maar zal ze volgens de Orde van Vlaamse Balies niet snel vinden. “Die plaatsvervangers worden niet betaald en moeten hun ander werk dan tijdelijk links laten liggen. Het is ook veel moeilijker dan vroeger om nog plaatsvervanger te worden”, klinkt het.

Kandidaat-plaatsvervangers moeten immers advocaten, notarissen of hoogopgeleide juristen zijn met minstens vijf jaar ervaring binnen de gerechtelijke wereld. Vanaf 1 januari volgend jaar komt er ook nog een verplicht ingangsexamen bij én een bijkomende opleiding, onder meer omtrent deontologie.