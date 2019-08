Camille Laus en Jonathan Sacoor blijven ver verwijderd van WK-minima op Brussels Grand Prix

De Brussels Grand Prix in het Koning Boudewijnstadion heeft vrijdagavond geen nieuwe Belgische kwalificaties voor het WK atletiek opgeleverd. Op de 400 meter bleven Camille Laus en Jonathan Sacoor, die wel won, een heel eindje boven de gevraagde chrono’s voor dat WK.

Camille Laus liep met voorsprong haar sterkste wedstrijd van de afgelopen weken, en zette in 52.58 ook een beste seizoenstijd neer. En toch zal het nog een stukje sneller moeten voor de Belgian Cheetah, want voor het WK in Doha is 51.80 nodig. De winst ging naar de Canadese Alice Brown in 52.22. Jonathan Sacoor wist zijn wedstrijd te winnen, maar bleef met zijn chrono ver onder de verwachtingen: hij klokte 46.39, terwijl voor het WK 45.30 nodig is. De beste seizoenstijd van de wereldkampioen bij de junioren staat op 46.09.

Op de 400 meter horden liep Julien Watrin een ruim persoonlijk record van 50.46. Hij komt van 51.08. Om naar Doha te mogen moet er wel nog een heel stuk af, want daarvoor is 49.30 vereist. Op de 200 meter liep Robin Vanderbemden naar een meer dan degelijke 20.59, een beste seizoenstijd. De WK-limiet op de 200 meter bedraagt 20.36. Op de 110 meter horden ontgoochelde Michael Obasuyi met 13.68, terwijl voor Doha 13.46 nodig is. Ontgoochelen deed ook Hanne Claes, die op de 400 meter horden bleef steken op 58.08. Claes, die eerder dit seizoen naar 55.92 liep, is al geplaatst voor het WK.

Jonathan Sacoor na tegenvallende wedstrijd: “Heb ongelofelijk dom gelopen”

Foto: Vel

Jonathan Sacoor bleef vrijdag op de Brussels Grandprix steken op 46.39 op de 400 meter. De wereldkampioen bij de junioren had gehoopt zich voor het WK atletiek te plaatsen, waarvoor 45.30 nodig is. Hij was na afloop dan ook ontgoocheld.

“Bij het ingaan van de laatste bocht, toen ik aan de leiding liep, ben ik gaan vertragen”, analyseerde Sacoor zijn wedstrijd. “Ook eerder in de wedstrijd had ik al eens een versnelling moeten plaatsen, en dat deed ik in de laatste rechte lijn weer. Twee keer bruusk versnellen in één wedstrijd, dat kan je je niet permitteren. Eigenlijk heb ik ongelofelijk dom gelopen.”

Sacoor blijft ondanks de tegenvallende chrono in Brussel geloven in zijn kansen om individueel naar het WK te mogen. “De vorm is er. Ook vandaag had ik de benen om in de 45 seconden te lopen, zeker omdat de omstandigheden ideaal waren: mooie temperaturen, windstil en een snelle piste. Zonde. Het positieve is dat mijn start goed was. Coach Jacques Borlée had mij ingepeperd dat die start vandaag mijn belangrijkste werkpunt was, want de vorige weken was die niet goed.”

Twee kansen resten er Sacoor nog om de WK-limiet te slopen. Op het BK volgende week en op de Memorial Van Damme op 6 september. “Mijn gevoel zit goed, dat is nog altijd het belangrijkste. Het komt wel goed, denk ik toch. Als ik verstandig loop zit er een goede tijd in.”