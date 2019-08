Geen Yohan Boli beschikbaar vanavond in de spits bij STVV, de kans is dus groot dat de jonge Nelson Balongo (20) opnieuw een startkans krijgt. De Tongenaar met Congolese roots ligt in de weegschaal met onder andere Colidio, maar hoopt er natuurlijk op. “Teleurgesteld zal ik niet zijn als ik geen basisstek heb. Ik moet ook honderd procent mentaal klaar zijn voor een eventuele invalbeurt.”