Hasselt“Bedankt, u hoort nog van ons.” Als sollicitant wist je vroeger dat de kans groot was dat het bedrijf dan niets meer van zich zou laten horen. Vandaag is het omgekeerd. Bedrijven klagen nu dat ze na een goed gesprek niets meer horen van geschikte kandidaten, alsof ze in rook zijn opgegaan. ‘Ghosting’ heet het fenomeen.