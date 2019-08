“Ik wil mijn verdriet niet krampachtig wegduwen”

De plaat die geen enkele songwriter wil pennen. Toch is ‘Einzelgänger’, de vijfde van Geert Verdickt (Buurman), net dat geworden: een breakup-plaat. De Alkenaar bezingt daarop zijn vrouw als ze al weg is, en vindt en passant een woord uit voor kinderen van gescheiden ouders: ‘Splinterkind’. En toch zit er veel positiviteit in ‘Einzelgänger’. “Mijn ex-vrouw heeft de titel bedacht. Ze zei: je gáát gewoon, en ik heb maar te volgen. Maar ondertussen heb ik geleerd dat ik de ander nodig heb.”