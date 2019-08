“Waar de mensen elkaar niet meer kennen, gaat het bergaf met de kermis”

Eén renner in beeld aan het eind van de kermiskoers in Rosmeer. Nadars hoeven niet. Nauwelijks volk en zeker geen glorie. Het is één van de foto’s uit ‘Intussen op de kermis’ van Bilzenaar Jef Hermans. De reizende fototentoonstelling volgt deze zomer de Bilzense dorpskermissen. “Sommige foto’s durfde ik niet tonen. Zoals een processie ter gelegenheid van de kermis waarbij je de pastoor ziet met 7, 8 mensen achter zich. Ik wil de spot niet drijven. Ik heb de restanten van de dorpskermis willen vastleggen.”