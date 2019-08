Gert: “Ik doe enkel nog mijn zin” Viktor: “Ik ook”

“Vrienden komen en gaan, dat is het leven. Maar ons vader zal er altijd zijn.” Viktor (25) en Gert Verhulst (51) zijn twee handen op één buik: niet alleen de gelijkenis is treffend, ze vertoeven ook voortdurend in mekaars gezelschap en delen dezelfde levensfilosofie. “Vooral kinderen die door hun ouders in een bepaalde richting worden geduwd, krijgen het zwaar”, vindt Gert. “Met mijn kinderen heb ik het anders aangepakt.”