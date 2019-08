Mehdi Bayat (40) is niet alleen de jongste bondsvoorzitter in de geschiedenis van de Belgische voetbalbond, hij is ook de eerste niet-Belg. Administratief gezien dan toch. Wel is hij een telg uit een van de meest invloedrijke families uit de Iraanse geschiedenis die het zwarte land van Charleroi verkiest boven de Azurenkust, waar hij opgroeide. En die aan het hoofd van de bond kwam net wanneer zijn broer Mogi in het vizier van het gerecht belandde. “Ik weet dat ik gezien werd als een feestvarken uit de Zuid-Franse jetset.”