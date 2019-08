Maar liefst in 199 officiële wedstrijden droeg Paul-José Mpoku het shirt van Standard. Zondag, wanneer de Rouches in eigen huis Kortrijk ontvangen, lonkt er dus een mijlpaal. Dat voor een speler die pas 27 is en al voor vijf verschillende clubs in het buitenland speelde. Een wandel door het Luikse parcours van Polo.