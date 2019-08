Gloednieuw wielerhotel in Kerniel vernoemt kamers naar zeven Limburgse (oud-)renners

Op 6 oktober zwaait wielerhotel Café Coureur zijn deuren open in de Loonse deelgemeente Kerniel. De voormalige dorpsschool moet uitgroeien tot dé wielerhotspot van Limburg. Naast een café met panoramaterras biedt het wielerbelevingsconcept - prijskaartje van 2,5 miljoen euro! - binnenkort ook zeven hotelkamers aan. Iedere kamer is daarbij vernoemd naar een illustere Limburgse wielrenner, gaande van voormalig geletruidragers tot laureaten van topklassiekers. Vreemde eend in de bijt? Dylan Teuns, de enige actieve renner uit het selecte lijstje.