SINT-TRUIDENOnrust vrijdag bij Punch Powertrain in Sint-Truiden, een van de parels aan de LRM-kroon. De arbeiders legden er het werk neer, na mediaberichten over nakende ontslagen. De directie suste de gemoederen en roept op tot rust. “Er komen twee moeilijke jaren aan”, heet het. “Maar we gaan ervoor.”