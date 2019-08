Waarom het afscheid van topsprinter Kittel niet verrassend is

Groot, blond, sterk en welbespraakt. Marcel Kittel was een diva in een sport waar diva’s niet thuishoren. Op zijn 31ste kapt de Duitse sprinter definitief met wielrennen. De drang naar zijn negentigste profzege verloor het van de mentale opofferingen en het nakende vaderschap. De koers is zijn wilde blonde haren kwijt.