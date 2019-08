KRC Genk stort geblesseerde Kompany in diepe(re) crisis

Voor de vierde keer op een rij heeft KRC Genk in eigen huis gewonnen van Anderlecht. Samatta zorgde meteen na rust voor de bevrijdende treffer in een intense topper. Racing staat zo met negen op vijftien tussen de mensen. Bij Anderlecht wordt het woord crisis met een nog grotere C geschreven. Tot overmaat van ramp viel Vincent Kompany na rust geblesseerd uit.