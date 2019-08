Vincent Kompany geblesseerd vervangen bij Anderlecht

Vincent Kompany is zijn vijfde competitiewedstrijd voor Anderlecht geblesseerd vervangen. De centrale verdediger leek een spierblessure in de hamstring op te lopen bij het versturen van een pass.

Kompany volgde de rest van de partij met een flink verband vanop de bank en zag hoe zijn jongens met 1-0 de boot ingingen. Over de ernst van de blessure is voorlopig nog niets bekend. De kapitein van paars-wit sukkelde in het verleden al vaker met blessures.

Voor Anderlecht, dat de competitie begint met een 2 op 15, is het hoe dan ook een nieuwe uppercut.