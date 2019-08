Vijftien jaar na strijd om kind van draagmoeder: zo gaat het nu met ‘Baby Donna’

Hasselt -

Draagmoeders en wensouders vragen een juridisch kader, las u deze week in onze krant. Minister De Block belooft er nu werk van te maken. Niets te vroeg, getuige de juridische strijd rond Baby D die sinds de geboorte van het meisje 15 jaar geleden het land jaren in zijn greep hield. “Donna is nu een normale meid. Maar pas werd ze nog nageroepen: Jij bent gekocht”, zegt haar pleegmoeder.